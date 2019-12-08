В Минюсте рассказали о новой процедуре банкротства

"О новой процедуре банкротства. Изменилось достаточно много. Мы отстояли позицию, что должны уже запускать этот процесс и в процессе посмотреть, как оно будет работать. Говорить, что этот институт будет бестолковым - это теория, надо посмотреть и понять, почему, собственно, эти процессы так прописали, как усовершенствовать", - отметила Коломиец.

С ее слов, большое количество участников рынка предлагают внести их предложения в Кодекс.

"Кодекс вводит новый принцип солидарной ответственности, который сейчас немножечко даже некоторых управленцев и владельцев напугал. Они переживают, что если не сообщат и не начнут процедуру банкротства, их могут привлечь к ответственности, что они, фактически, довели до неплатоспросможности. Это очень хорошая инициатива, потому что мы прекрасно понимаем, что это делает невозможным существование определенных преступных экономических схем в самом начале", - отметила заместитель министра.

С ее слов, на сегодня в Украине перевели все продажи имущества банкротов на систему ProZorro.

"Существенных изменений, которые отвалят то назад, мы делать не будем. Сейчас 2 законопроекта в ВР зарегистрированы, и мы уже договорились, что доработаем их перед вторым чтением, для того, чтобы, собственно, сделать то, что хотят Минюст и депутаты для развития института, а не для того, чтобы точечно что-то решить", - подытожила Коломиец.

Напомним, 4 декабря ВР приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства".



Как сообщалось ранее в УНН, с 21 октября 2019 года вводится в действие Кодекс Украины из процедур банкротства, который вступил в силу 21 апреля 2019 года.