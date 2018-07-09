У Мінагрополітики розповіли про виплачені фермерам дотації

Лідерами з отримання дотацій стали Тернопільська, Вінницька та Одеська області. За перші 4 місяці цього року підприємства Тернопільської області отримали 1 млн 89 тис. грн дотацій, Вінницька та Одеська — 701 тис. грн та 496 тис. грн відповідно.

Поряд з цим, найменшу кількість дотацій за утримання молодняка ВРХ отримали підприємства Донецької та Полтавської областей — 42,9 тис. грн та 53,6 тис. грн відповідно.

Також 20 червня затверджено розподіл коштів, передбачених за програмою підтримки будівництва тваринницьких ферм і комплексів. Попередньо відомо, що на дотації за цією програмою претендуватимуть щонайменше десять підприємств, які проінвестували кошти в розбудову інфраструктури для утримання тварин.

Крім того, Мінагрополітики прозвітувало про компенсації за придбання нової с/г техніки вітчизняного виробництва. Загальна вартість закупленої у грудні 2017 — квітні 2018 року техніки становила майже 365 млн грн, компенсація — майже 71 млн грн.

Найбільше техніки купили с/г підприємства Хмельницької, Запорізької та Луганської областей.

Водночас економічний експерт Віктор Борщевський вважає таку держпідтримку українського тваринництва неефективною.

“По-перше, суми є недостатніми. По-друге, державну підтримку тваринництва не можна назвати системною. Аби ця галузь розвивалася, потрібно стабільно, протягом 5-6 років фінансово підтримувати тваринницькі підприємства. А не так як у нас — один рік дали, інший — ні, на третій — може дамо. За таких умов жоден фермер не візьме на себе зобов’язання ризикувати — селяни хочуть бути впевнені, що вони захищені державою”, — сказав Борщевський.

Уряд має робити ставки на розвиток тваринництва, вважає економіст. Сенсу дуже завзято підтримувати рослинників немає, додає Борщевський.

“Вирощування тварин — це довгий процес, для цього треба кілька років. Вирощування рослин — посадив, полив, зійшло, продав. І це все — максимум за 1 рік. Треба взяти кошти, які спрямовуються на ту ж сою, ріпак, соняшник — і спрямувати їх на підтримку тваринництва. Це буде логічно і раціонально”, — пояснив експерт.

Нагадаємо, у 2017 році МВФ рекомендував скасувати спецрежим оподаткування с/г підприємців і замість цього ввести дотації за принципом: хто більше платить податків у держбюджет, той більше отримує державних дотацій. Лідерами сплати податків минулого року стали компанії “Миронівський хлібопродукт” та Укрлендфармінг, які, відповідно, отримали найбільше дотацій.

Така система обурила окремих представників сфери АПК, тому цього року держпрограма була змінена. Дотації отримають ті, хто утримують молодняк ВРХ та розбудовують комплекси для тварин.

Раніше УНН повідомляв, що ВР ухвалила законопроект №7010, яким дозволила великим зернотрейдерам закуповувати залізничні вагони за кошти держбюджету.

За даними деяких експертів, ця поправка потрібна була агрохолдингу “Кернел”, який начебто має намір закупити 500-800 вагонів. За таких обставин дотації компанії “Кернел” народного депутата Віталія Хомутинніка можуть сягнути цього року 10 млрд грн (з врахуванням повернення ПДВ), вважають експерти.