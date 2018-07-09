В Минагрополитики рассказали о выплаченных фермерам дотациях

Лидерами по получению дотаций стали Тернопольская, Винницкая и Одесская области. За первые 4 месяца этого года предприятия Тернопольской области получили 1 млн 89 тыс. грн дотаций, Винницкая и Одесская - 701 тыс. грн и 496 тыс. грн соответственно.

Наряду с этим наименьшее количество дотаций за содержание молодняка КРС получили предприятия Донецкой и Полтавской областей - 42,9 тыс. грн и 53,6 тыс. грн соответственно.

Также 20 июня утверждено распределение средств, предусмотренных по программе поддержки строительства животноводческих ферм и комплексов. Предварительно известно, что на дотации по этой программе будут претендовать не менее десяти предприятий, которые проинвестировали средства в развитие инфраструктуры для содержания животных.

Кроме того, Минагрополитики отчиталось о компенсации за приобретение новой с/х техники отечественного производства. Общая стоимость закупленной в декабре 2017 - апреле 2018 техники составила почти 365 млн грн, компенсация - почти 71 млн грн.

Больше техники купили с/х предприятия Хмельницкой, Запорожской и Луганской областей.

В то же время экономический эксперт Виктор Борщевский считает такую ​​господдержку украинского животноводства неэффективной.

"Во-первых, суммы недостаточные. Во-вторых, государственную поддержку животноводства нельзя назвать системной. Чтобы эта отрасль развивалась, нужно стабильно, в течение 5-6 лет, финансово поддерживать животноводческие предприятия. А не так как у нас - один год дали, другой - нет, на третьей - может, дадим. При таких условиях ни один фермер не возьмет на себя обязательства рисковать - селяне хотят быть уверены, что они защищены государством", - сказал Борщевский.

Правительство дожно делать ставки на развитие животноводства, считает экономист. Смысла очень упорно поддерживать растениеводов нет, добавляет Борщевский.

"Выращивание животных - это долгий процесс, для этого надо несколько лет. Выращивание растений - посадил, полил, взошло, продал. И это все - максимум за 1 год. Надо взять средства, которые направляются на ту же сою, рапс, подсолнечник - и направить их на поддержку животноводства. Это будет логично и рационально", - пояснил эксперт.

Напомним, в 2017 году МВФ рекомендовал отменить спецрежим налогообложения с/х предпринимателей и вместо этого ввести дотации по принципу: кто больше платит налогов в госбюджет, то больше получает государственных дотаций. Лидерами уплаты налогов в прошлом году стали компании "Мироновский хлебопродукт" и Укрлендфарминг, которые, соответственно, получили больше дотаций.

Такая система возмутила отдельных представителей сферы АПК, поэтому в этом году госпрограмма была изменена. Дотации получат те, кто удерживают молодняк КРС и развивают комплексы для животных.

Ранее УНН сообщал, что ВР приняла законопроект №7010, которым разрешила большим зернотрейдерам закупать вагоны за средства госбюджета.

По данным некоторых экспертов, эта поправка нужна была агрохолдингу "Кернел", который якобы намерен закупить 500-800 вагонов. При таких обстоятельствах дотации компании "Кернел" народного депутата Виталия Хомутынника могут достичь этого года 10 млрд грн (с учетом возврата НДС), считают эксперты.