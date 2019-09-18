У МЕРТ попередили про небезпеку для інвестицій подібних до підпалу будинку Гонтаревої подій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Подібні до підпалу будинку колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої дії відлякують іноземних інвесторів та партнерів. Про це заявив перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Підпал будинку Валерії Гонтарєвої - це неприйнятно та огидно. Такі дії дестабілізують нашу державу всередині та відлякують іноземних інвесторів та партнерів. Шкоду від них несе не лише безпосередня жертва - через удар по довірі їх несе й економіка країни в цілому, а, значить, кожен громадянин особисто", - зазначив Кухта.
З його слів, верховенство права - неодмінна умова економічного зростання, за рахунок якого в уряді намагаються зробити життя українців кращим. "Сьогодні хтось спробував нанести по ньому удар - винні в цьому мають бути знайдені та покарані", - додав заступник міністра.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої. Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.
У Президента вимагають від правоохоронців швидко знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої.
Президент Зеленський доручив голові СБУ Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої.