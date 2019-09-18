В МЭРТ предупредили об опасности для инвестиций подобных поджогу дома Гонтаревой событий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Подобные поджогу дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой действия отпугивают иностранных инвесторов и партнеров. Об этом заявил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поджог дома Валерии Гонтаревой - это неприемлемо и отвратительно. Такие действия дестабилизируют наше государство внутри и отпугивают иностранных инвесторов и партнеров. Ущерб от них несет не только непосредственная жертва - из-за удара по доверию их несет и экономика страны в целом, а значит, каждый гражданин лично", - отметил Кухта.
По его словам, верховенство права - непременное условие экономического роста, за счет которого в правительстве стараются сделать жизнь украинцев лучшей. "Сегодня кто-то попытался нанести по нему удар - виновные в этом должны быть найдены и наказаны", - добавил замминистра.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.
У Президента требуют от правоохранителей быстро найти виновных в поджоге дома Гонтаревой.
Президент Зеленский поручил главе СБУ Баканову присоединиться к расследованию поджога дома Гонтаревой.