У Марокко обвалилися дві будівлі: 22 людини загинули у місті Фес
Київ • УНН
В одному з міст Марокко обвалилися дві чотириповерхові житлові будівлі, внаслідок чого загинули 22 людини. Шістнадцять осіб отримали поранення, розпочато розслідування причин обвалу.
У марокканському місті Фес протягом ночі обвалилися дві чотириповерхові житлові будівлі, внаслідок чого загинули 22 людини, що стало другою смертельною катастрофою такого типу цього року і підкреслює проблему застарілої інфраструктури в бідних міських центрах країни. Про це в середу повідомила місцева влада, пише УНН.
Деталі
Марокканське державне інформаційне агентство MAP уточнило, що у двох житлових будинках, які обвалилися, проживало вісім сімей. Шістнадцять людей отримали поранення внаслідок обвалу та були оперативно доставлені до лікарні. Влада заявила, що район було евакуйовано, а пошуково-рятувальні роботи тривають. Наразі не встановлено, що саме стало причиною обвалу або скільки людей вважаються зниклими безвісти, проте розпочато розслідування. MAP повідомило, що споруди були збудовані у 2006 році в рамках ініціативи самостійного будівництва під назвою "Місто без нетрів".
Фес, третє за величиною місто Марокко та одне з місць проведення цьогорічного Кубка африканських націй та Чемпіонату світу з футболу 2030 року, найбільш відомий своїм історичним містом-фортецею, але також є одним із найбідніших міських центрів країни. Через стрімке зростання населення обвали будівель, де застаріла інфраструктура є поширеним явищем, не є рідкістю. У травні цього року у Фесі вже був зафіксований обвал будівлі, яку планували евакуювати, що призвело до загибелі 10 людей та поранення сімох.
