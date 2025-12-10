В Марокко обрушились два здания: 22 человека погибли в городе Фес

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
17:30 • 112 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 1430 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 2386 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 7204 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 13580 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 15942 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 17149 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16621 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14383 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26034 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 26332 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 26560 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 16347 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 18966 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 12455 просмотра
публикации
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 3384 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 11344 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26035 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 40690 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 73998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 6428 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 7150 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 7070 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 12678 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 26757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

В Марокко обрушились два здания: 22 человека погибли в городе Фес

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В одном из городов Марокко обрушились два четырехэтажных жилых здания, в результате чего погибли 22 человека. Шестнадцать человек получили ранения, начато расследование причин обрушения.

В Марокко обрушились два здания: 22 человека погибли в городе Фес
Фото: Bloomberg

В марокканском городе Фес в течение ночи обрушились два четырехэтажных жилых здания, в результате чего погибли 22 человека, что стало второй смертельной катастрофой такого типа в этом году и подчеркивает проблему устаревшей инфраструктуры в бедных городских центрах страны. Об этом в среду сообщили местные власти, пишет УНН.

Подробности

Марокканское государственное информационное агентство MAP уточнило, что в двух обрушившихся жилых домах проживало восемь семей. Шестнадцать человек получили ранения в результате обрушения и были оперативно доставлены в больницу. Власти заявили, что район был эвакуирован, а поисково-спасательные работы продолжаются. Пока не установлено, что именно стало причиной обрушения или сколько людей считаются пропавшими без вести, однако начато расследование. MAP сообщило, что сооружения были построены в 2006 году в рамках инициативы самостоятельного строительства под названием "Город без трущоб".

По меньшей мере 22 человека погибли, включая беременную женщину, в результате пожара в офисном здании в столице Индонезии09.12.25, 17:34 • 2688 просмотров

Фес, третий по величине город Марокко и одно из мест проведения Кубка африканских наций этого года и Чемпионата мира по футболу 2030 года, наиболее известен своим историческим городом-крепостью, но также является одним из беднейших городских центров страны. Из-за стремительного роста населения обрушения зданий, где устаревшая инфраструктура является обычным явлением, не являются редкостью. В мае этого года в Фесе уже был зафиксирован обвал здания, которое планировали эвакуировать, что привело к гибели 10 человек и ранению семерых.

Марокко охватили протесты "поколения Z", трое погибших при попытке штурма полиции03.10.25, 16:38 • 3608 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Индонезия
Марокко