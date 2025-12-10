В Марокко обрушились два здания: 22 человека погибли в городе Фес
В одном из городов Марокко обрушились два четырехэтажных жилых здания, в результате чего погибли 22 человека. Шестнадцать человек получили ранения, начато расследование причин обрушения.
В марокканском городе Фес в течение ночи обрушились два четырехэтажных жилых здания, в результате чего погибли 22 человека, что стало второй смертельной катастрофой такого типа в этом году и подчеркивает проблему устаревшей инфраструктуры в бедных городских центрах страны. Об этом в среду сообщили местные власти, пишет УНН.
Подробности
Марокканское государственное информационное агентство MAP уточнило, что в двух обрушившихся жилых домах проживало восемь семей. Шестнадцать человек получили ранения в результате обрушения и были оперативно доставлены в больницу. Власти заявили, что район был эвакуирован, а поисково-спасательные работы продолжаются. Пока не установлено, что именно стало причиной обрушения или сколько людей считаются пропавшими без вести, однако начато расследование. MAP сообщило, что сооружения были построены в 2006 году в рамках инициативы самостоятельного строительства под названием "Город без трущоб".
Фес, третий по величине город Марокко и одно из мест проведения Кубка африканских наций этого года и Чемпионата мира по футболу 2030 года, наиболее известен своим историческим городом-крепостью, но также является одним из беднейших городских центров страны. Из-за стремительного роста населения обрушения зданий, где устаревшая инфраструктура является обычным явлением, не являются редкостью. В мае этого года в Фесе уже был зафиксирован обвал здания, которое планировали эвакуировать, что привело к гибели 10 человек и ранению семерых.
