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У Литві мігранти напали на прикордонників і намагалися витіснити одного з них до білорусі

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Наприкінці липня на литовській заставі мігранти атакували прикордонників, поранивши одного. Вони втекли до білорусі, а Литва розширила розслідування.

У Литві мігранти напали на прикордонників і намагалися витіснити одного з них до білорусі

Наприкінці липня на ділянці Капчяместської прикордонної застави Литви мігранти напали на прикордонників, один із яких дістав легке поранення. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, після виявлення тунелю під державним кордоном чотири литовські прикордонники влаштували засідку та затримали кількох мігрантів, надягнувши на них кайданки. Під час затримання близько 20 іноземців атакували правоохоронців.

За інформацією джерел, одного з прикордонників поранили та намагалися силою витіснити на територію білорусі. Наразі він перебуває на лікарняному.

Під час сутички прикордонникам довелося відступити, після чого мігранти, зокрема ті, хто був у кайданках, втекли до білорусі.

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У Службі охорони державного кордону Литви заявили, що не можуть коментувати обставини інциденту через досудове розслідування. Раніше керівник служби Рустамас Любаєвас заперечував, що на прикордонників могли напасти.

Прокуратура Литви розширила розслідування, щоб перевірити обставини інциденту та дії співробітників прикордонної служби під час охорони кордону.

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Степан Гафтко

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