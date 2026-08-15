В Литве мигранты напали на пограничников и пытались вытеснить одного из них в Белоруссию
Киев • УНН
В конце июля на литовской заставе мигранты атаковали пограничников, ранив одного из них. Они сбежали в Белоруссию, а Литва расширила расследование.
В конце июля на участке пограничной заставы Капчяместиса в Литве мигранты напали на пограничников, один из которых получил лёгкое ранение. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Подробности
По данным источников, после обнаружения туннеля под государственной границей четыре литовских пограничника устроили засаду и задержали нескольких мигрантов, надев на них наручники. Во время задержания около 20 иностранцев атаковали правоохранителей.
По информации источников, одного из пограничников ранили и пытались силой вытеснить на территорию Беларуси. Сейчас он находится на больничном.
Во время столкновения пограничникам пришлось отступить, после чего мигранты, в том числе те, кто был в наручниках, сбежали в Беларусь.
Туннели на границе с Беларусью вызвали опасения по поводу проникновения диверсантов в страны Балтии12.08.26, 03:19 • 3700 просмотров
В Службе охраны государственной границы Литвы заявили, что не могут комментировать обстоятельства инцидента из-за досудебного расследования. Ранее руководитель службы Рустамас Любаевас отрицал, что на пограничников могли напасть.
Прокуратура Литвы расширила расследование, чтобы проверить обстоятельства инцидента и действия сотрудников пограничной службы во время охраны границы.
Латвийские пограничники обнаружили подземный туннель на границе с беларусью - задержаны 15 нелегалов12.08.26, 17:16 • 3816 просмотров