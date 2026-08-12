Латвийские пограничники обнаружили подземный туннель на границе с беларусью - задержаны 15 нелегалов

Латвийские пограничники обнаружили подземный туннель вблизи белорусской границы - с его помощью 15 человек незаконно пересекли государственную границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвийской Республики.

Туннель обнаружили в Скрудалинской волости Аугшдаугавского края. Нелегальных мигрантов выявили сотрудники Государственной пограничной охраны и Государственной полиции при участии кинолога литовской пограничной службы и подразделения быстрого реагирования.

Все 15 нелегальных мигрантов были возвращены на территорию беларуси. Вместе с тем латвийская пограничная служба отмечает, что это первый известный случай использования подземного туннеля для незаконного пересечения границы на этом участке.

Ранее в этом конкретном месте не было обнаружено никаких признаков нарушения, и там ранее не задерживали лиц, незаконно пересекших государственную границу