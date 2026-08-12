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Латвийские пограничники обнаружили подземный туннель на границе с беларусью - задержаны 15 нелегалов

Киев • УНН

 • 230 просмотра

В Скрудалинской волости обнаружили туннель, через который 15 мигрантов незаконно пересекли границу. Всех их вернули на территорию беларуси - это первый такой случай на данном участке.

Латвийские пограничники обнаружили подземный туннель на границе с беларусью - задержаны 15 нелегалов
Фото: www.rs.gov.lv

Латвийские пограничники обнаружили подземный туннель вблизи белорусской границы - с его помощью 15 человек незаконно пересекли государственную границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвийской Республики.

Детали

Туннель обнаружили в Скрудалинской волости Аугшдаугавского края. Нелегальных мигрантов выявили сотрудники Государственной пограничной охраны и Государственной полиции при участии кинолога литовской пограничной службы и подразделения быстрого реагирования.

Все 15 нелегальных мигрантов были возвращены на территорию беларуси. Вместе с тем латвийская пограничная служба отмечает, что это первый известный случай использования подземного туннеля для незаконного пересечения границы на этом участке.

Ранее в этом конкретном месте не было обнаружено никаких признаков нарушения, и там ранее не задерживали лиц, незаконно пересекших государственную границу

- говорится в сообщении службы.

Напомним

Литовские пограничники обнаружили еще один подземный туннель, который, вероятно, строили для незаконной переправки мигрантов из беларуси в Литву. Это уже третий такой туннель, найденный за последние две недели.

Евгений Устименко

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