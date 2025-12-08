$42.060.13
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 17277 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни
7 грудня, 16:33 • 30175 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 27674 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 32304 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 55735 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 65033 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 68586 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59634 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 61993 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
У листопаді українці купили понад 8 тисяч нових авто: які моделі популярні

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У листопаді український автопарк поповнили 8,3 тис. нових легкових авто, з яких 71% придбали приватні клієнти. Продажі в приватному сегменті зросли на 84% порівняно з листопадом 2023 року.

У листопаді українці купили понад 8 тисяч нових авто: які моделі популярні

У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто. З них 71% легковиків купили приватні клієнти, а 29% – юрособи. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

У порівнянні з листопадом 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17%

- йдеться у повідомленні.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • BYD Leopard 3 - 363 од.;
    • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 288 од.;
      • BYD Song Plus - 280 од.;
        • TOYOTA RAV-4 - 252 од.;
          • BYD Sea Lion 06 - 219 од.

            Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

            • RENAULT Duster - 399 од.;
              • FIAT Titano - 151 од.;
                • SKODA Octavia - 96 од.;
                  • TOYOTA Land Cruiser Prado - 88 од.;
                    • SKODA Kodiaq - 77 од.

                      Нагадаємо

                      У листопаді 2025 року в Україні реалізовано 982 нових комерційних автомобілі, що на 10% менше, ніж торік. Продажі впали на 18% порівняно з жовтнем, а з початку року парк поповнився на 10835 машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

                      Моторні вподобання українців у листопаді: електромобілі стали популярнішим за бензинові04.12.25, 17:09 • 2293 перегляди

                      Ольга Розгон

