У листопаді українці купили понад 8 тисяч нових авто: які моделі популярні

У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто. З них 71% легковиків купили приватні клієнти, а 29% – юрособи. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

У порівнянні з листопадом 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17% - йдеться у повідомленні.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

BYD Leopard 3 - 363 од.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 288 од.;

BYD Song Plus - 280 од.;

TOYOTA RAV-4 - 252 од.;

BYD Sea Lion 06 - 219 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

RENAULT Duster - 399 од.;

FIAT Titano - 151 од.;

SKODA Octavia - 96 од.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 88 од.;

SKODA Kodiaq - 77 од.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року в Україні реалізовано 982 нових комерційних автомобілі, що на 10% менше, ніж торік. Продажі впали на 18% порівняно з жовтнем, а з початку року парк поповнився на 10835 машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Моторні вподобання українців у листопаді: електромобілі стали популярнішим за бензинові