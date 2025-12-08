У листопаді українці купили понад 8 тисяч нових авто: які моделі популярні
Київ • УНН
У листопаді український автопарк поповнили 8,3 тис. нових легкових авто, з яких 71% придбали приватні клієнти. Продажі в приватному сегменті зросли на 84% порівняно з листопадом 2023 року.
У листопаді український автопарк поповнили близько 8,3 тис. нових легкових авто. З них 71% легковиків купили приватні клієнти, а 29% – юрособи. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
У порівнянні з листопадом 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 84%, а у корпоративному на 17%
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- BYD Leopard 3 - 363 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 288 од.;
- BYD Song Plus - 280 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 252 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 219 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster - 399 од.;
- FIAT Titano - 151 од.;
- SKODA Octavia - 96 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 88 од.;
- SKODA Kodiaq - 77 од.
Нагадаємо
У листопаді 2025 року в Україні реалізовано 982 нових комерційних автомобілі, що на 10% менше, ніж торік. Продажі впали на 18% порівняно з жовтнем, а з початку року парк поповнився на 10835 машин, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
