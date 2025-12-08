В ноябре украинцы купили более 8 тысяч новых авто: какие модели популярны

В ноябре украинский автопарк пополнился около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 71% легковых автомобилей купили частные клиенты, а 29% – юрлица. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

По сравнению с ноябрем 2024г. продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 84%, а в корпоративном на 17% - говорится в сообщении.

Покупая новые легковые автомобили, частные покупатели отдавали предпочтение следующим моделям:

BYD Leopard 3 - 363 ед.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 288 ед.;

BYD Song Plus - 280 ед.;

TOYOTA RAV-4 - 252 ед.;

BYD Sea Lion 06 - 219 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

RENAULT Duster - 399 ед.;

FIAT Titano - 151 ед.;

SKODA Octavia - 96 ед.;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 88 ед.;

SKODA Kodiaq - 77 ед.

Напомним

В ноябре 2025 года в Украине реализовано 982 новых коммерческих автомобиля, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Продажи упали на 18% по сравнению с октябрем, а с начала года парк пополнился на 10835 машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Моторные предпочтения украинцев в ноябре: электромобили стали популярнее бензиновых