Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 17386 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 30271 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 27770 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 32393 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 55786 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 65083 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 68612 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 59655 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 62006 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
В ноябре украинцы купили более 8 тысяч новых авто: какие модели популярны

Киев • УНН

 • 64 просмотра

В ноябре украинский автопарк пополнили 8,3 тыс. новых легковых автомобилей, из которых 71% приобрели частные клиенты. Продажи в частном сегменте выросли на 84% по сравнению с ноябрем 2023 года.

В ноябре украинцы купили более 8 тысяч новых авто: какие модели популярны

В ноябре украинский автопарк пополнился около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 71% легковых автомобилей купили частные клиенты, а 29% – юрлица. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

По сравнению с ноябрем 2024г. продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 84%, а в корпоративном на 17%

- говорится в сообщении.

Покупая новые легковые автомобили, частные покупатели отдавали предпочтение следующим моделям:

  • BYD Leopard 3 - 363 ед.;
    • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 288 ед.;
      • BYD Song Plus - 280 ед.;
        • TOYOTA RAV-4 - 252 ед.;
          • BYD Sea Lion 06 - 219 ед.

            В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

            • RENAULT Duster - 399 ед.;
              • FIAT Titano - 151 ед.;
                • SKODA Octavia - 96 ед.;
                  • TOYOTA Land Cruiser Prado - 88 ед.;
                    • SKODA Kodiaq - 77 ед.

                      Напомним

                      В ноябре 2025 года в Украине реализовано 982 новых коммерческих автомобиля, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Продажи упали на 18% по сравнению с октябрем, а с начала года парк пополнился на 10835 машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

                      Моторные предпочтения украинцев в ноябре: электромобили стали популярнее бензиновых04.12.25, 17:09 • 2293 просмотра

                      Ольга Розгон

                      ЭкономикаАвто