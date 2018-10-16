У Львові відбудеться Мандрівний Docudays UA

Фільм "Зворотній бік усього"/ Сербія, Франція, Катар/2017/104’ режисерки з Сербії Міли Турайлич переносить глядача до белградської сімейної квартири авторки. Зачинені двері якої більш ніж 70 років відділяли родину документалістки від її минулого. Коли режисерка починає інтимну розмову зі своєю матір’ю, політична лінія розколу, що проходить по їхньому дому, оприявнює сім’ю та країну, яку переслідує її історія. Хроніки родини у Сербії перетворюються на яскравий портрет активіста в часи великих заворушень, піднімаючи питання про обов’язок кожного покоління боротися за своє майбутнє.

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Локацією для показу фільму "Зворотній бік усього" не випадково обрано музей "Територія Терору". Основна експозиція музею розповідатиме про перетворення людини на номер, шляхом втрати рідного дому, і розпочинатиметься у повоєнній львівській квартирі 1939 року. Після перегляду кінострічки відвідувачам презентують експозицію музею “за стіною”.

До обговорення фільму долучаться Ольга Гончар, культурологиня, директорка Музею "Територія Терору"; Ніна Хома, координаторка Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Львівській області, директорка ГО "Патронус"; Оксана Дарморіз, культурологиня, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри теорії та історії культури ЛНУ імені І. Франка, дослідниця проблеми колективної пам’яті та постколоніальної теорії.

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Головна тема цьогорічного Мандрівного фестивалю Docudays UA має назву "Рівні рівності" та присвячена суспільним викликам, пов’язаним з поняттям рівності. Це пропозиція подискутувати про поширені стереотипи та визначити, як сповідувати практики рівності в нашому повсякденні, зрештою - "виміряти" рівні рівності. Ключова кінопрограма присвячена групам людей, які найчастіше стикаються з нерівністю, зазнають дискримінації в суспільстві та є недостатньо репрезентовані в медіа. Фестиваль пропонує відвідувач(к)ам подивитись на питання нерівності з різних позицій – не лише через кіно, а й через правопросвітницькі та правозахисні заходи, дискусії.