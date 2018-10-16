Во Львове состоится Странствующий Docudays UA

Фильм "Обратная сторона всего" / Сербия, Франция, Катар / 2017/104 "режиссера из Сербии Милы Турайлич переносит зрителя в белградской семейной квартиры автора. Закрытые двери которой более 70 лет отделяли семью документалистки от ее прошлого. Когда режиссер начинает интимную беседу со своей матерью, политическая линия раскола, проходящей по их дома, оприявнюе семью и страну, которую преследует ее история. Хроники семьи в Сербии превращаются в яркий портрет активиста во времена больших беспорядков, поднимая вопрос об обязанности каждого поколения бороться за свое будущее.

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Локацией для показа фильма "Обратная сторона всего» не случайно выбран музей "Территория террора". Основная экспозиция музея будет рассказывать о превращении человека в номере, путем потери родного дома, и начинаться в послевоенной львовской квартире 1939 года. После просмотра киноленты посетителям представят экспозицию музея "за стеной".

К обсуждению фильма присоединятся Ольга Гончар, культурологиня, директор Музея "Территория террора"; Нина Хома, координатор Странствующего фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA во Львовской области, директор ОО "Патронус"; Оксана Дармориз, культурологиня, кандидат философских наук, доцентка кафедры теории и истории культуры ЛНУ имени И. Франко, исследовательница проблемы коллективной памяти и постколониальной теории.

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Главная тема нынешнего Странствующего фестиваля Docudays UA называется "Уровни равенства" и посвящена общественным вызовам, связанным с понятием равенства. Это предложение подискутировать о распространенные стереотипы и определить, как исповедовать практики равенства в нашей повседневности, наконец - "измерить" уровне равенства. Ключевая кинопрограмма посвящена группам людей, которые чаще всего сталкиваются с неравенством, подвергаются дискриминации в обществе и недостаточно представлены в медиа. Фестиваль предлагает посетитель (к) ам посмотреть на вопрос неравенства с разных позиций - не только из кино, но из-за правопросвитницьки и правозащитные мероприятия, дискуссии.