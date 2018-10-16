Во Львове состоится Странствующий Docudays UA

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 61605 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116527 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124514 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164204 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151516 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139833 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130089 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177880 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118271 просмотра

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В четверг, 18 октября, в 18:30 в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" (пр. Черновола, 45 Г) состоится показ фильма режиссера Милы Турайлич "Обратная сторона всего" (Сербия, Франция, Катар, 2017), который откроет XV Странствующий международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA во Львовской области, передает УНН со ссылкой на " Гал-инфо ".

Фильм "Обратная сторона всего" / Сербия, Франция, Катар / 2017/104 "режиссера из Сербии Милы Турайлич переносит зрителя в белградской семейной квартиры автора. Закрытые двери которой более 70 лет отделяли семью документалистки от ее прошлого. Когда режиссер начинает интимную беседу со своей матерью, политическая линия раскола, проходящей по их дома, оприявнюе семью и страну, которую преследует ее история. Хроники семьи в Сербии превращаются в яркий портрет активиста во времена больших беспорядков, поднимая вопрос об обязанности каждого поколения бороться за свое будущее.

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Локацией для показа фильма "Обратная сторона всего» не случайно выбран музей "Территория террора". Основная экспозиция музея будет рассказывать о превращении человека в номере, путем потери родного дома, и начинаться в послевоенной львовской квартире 1939 года. После просмотра киноленты посетителям представят экспозицию музея "за стеной".

К обсуждению фильма присоединятся Ольга Гончар, культурологиня, директор Музея "Территория террора"; Нина Хома, координатор Странствующего фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA во Львовской области, директор ОО "Патронус"; Оксана Дармориз, культурологиня, кандидат философских наук, доцентка кафедры теории и истории культуры ЛНУ имени И. Франко, исследовательница проблемы коллективной памяти и постколониальной теории.

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Главная тема нынешнего Странствующего фестиваля Docudays UA называется "Уровни равенства" и посвящена общественным вызовам, связанным с понятием равенства. Это предложение подискутировать о распространенные стереотипы и определить, как исповедовать практики равенства в нашей повседневности, наконец - "измерить" уровне равенства. Ключевая кинопрограмма посвящена группам людей, которые чаще всего сталкиваются с неравенством, подвергаются дискриминации в обществе и недостаточно представлены в медиа. Фестиваль предлагает посетитель (к) ам посмотреть на вопрос неравенства с разных позиций - не только из кино, но из-за правопросвитницьки и правозащитные мероприятия, дискуссии.

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