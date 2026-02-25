У Львові стався вибух газу в житловому будинку, постраждали двоє людей
У Львові стався ймовірний вибух газу в житловому будинку на вул. Ф. Ліста, 6, внаслідок чого постраждали двоє молодих людей. Їх госпіталізували, загрози життю немає, рух вулицею обмежено.
У Львові ввечері стався ймовірний вибух газу в житловому будинку — постраждали двоє людей. Їх госпіталізували, на місці працюють рятувальні служби. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.
Близько 18:00 у Львові на вул. Ф. Ліста, 6 стався ймовірний вибух газу в житловому будинку
Внаслідок цього постраждали двоє молодих людей. Їх вже доправили до міських лікарень. За попередньою інформацією, загрози життю немає.
На місці працюють рятувальні служби, з’ясовують усі обставини.
Рух вулицею тимчасово обмежений.
