У Львові стався вибух газу в житловому будинку, постраждали двоє людей

16:34 • 1012 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 2998 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 14087 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 14417 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 15014 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 24907 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21488 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 24936 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22293 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19181 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Популярнi новини
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 21989 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 22508 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 10837 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 15004 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 15379 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
13:55 • 14100 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
12:01 • 24916 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 48038 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 57968 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 75649 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 20033 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 23672 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 26125 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 30077 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 38378 перегляди
У Львові стався вибух газу в житловому будинку, постраждали двоє людей

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У Львові стався ймовірний вибух газу в житловому будинку на вул. Ф. Ліста, 6, внаслідок чого постраждали двоє молодих людей. Їх госпіталізували, загрози життю немає, рух вулицею обмежено.

У Львові стався вибух газу в житловому будинку, постраждали двоє людей

У Львові ввечері стався ймовірний вибух газу в житловому будинку — постраждали двоє людей. Їх госпіталізували, на місці працюють рятувальні служби. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Близько 18:00 у Львові на вул. Ф. Ліста, 6 стався ймовірний вибух газу в житловому будинку

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього постраждали двоє молодих людей. Їх вже доправили до міських лікарень. За попередньою інформацією, загрози життю немає.

На місці працюють рятувальні служби, з’ясовують усі обставини.

Рух вулицею тимчасово обмежений.

Нагадаємо

На Полтавщині шкільний автобус з 15 дітьми, двома вчителями та працівником школи потрапив у ДТП. Троє дітей отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані для огляду.

Ольга Розгон

Суспільство
Нерухомість
Опалення
Львів