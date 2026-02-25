Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали два человека

$43.260.03
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
16:25 • 4482 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
13:55 • 15021 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 14961 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 15474 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
12:01 • 25572 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21624 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
25 февраля, 09:09 • 25040 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22367 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 19223 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
13:55 • 15031 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
12:01 • 25578 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 48454 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 58367 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 76063 просмотра
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали два человека

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Во Львове произошел вероятный взрыв газа в жилом доме на ул. Ф. Листа, 6, в результате чего пострадали двое молодых людей. Их госпитализировали, угрозы жизни нет, движение по улице ограничено.

Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали два человека

Во Львове вечером произошел вероятный взрыв газа в жилом доме — пострадали два человека. Их госпитализировали, на месте работают спасательные службы. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Около 18:00 во Львове на ул. Ф. Листа, 6 произошел вероятный взрыв газа в жилом доме

- говорится в сообщении.

В результате этого пострадали двое молодых людей. Их уже доставили в городские больницы. По предварительной информации, угрозы жизни нет.

На месте работают спасательные службы, выясняют все обстоятельства.

Движение по улице временно ограничено.

В Полтавской области школьный автобус с 15 детьми, двумя учителями и работником школы попал в ДТП. Трое детей получили телесные повреждения и были госпитализированы для осмотра.

Ольга Розгон

