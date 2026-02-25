Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали два человека
Киев • УНН
Во Львове произошел вероятный взрыв газа в жилом доме на ул. Ф. Листа, 6, в результате чего пострадали двое молодых людей. Их госпитализировали, угрозы жизни нет, движение по улице ограничено.
Во Львове вечером произошел вероятный взрыв газа в жилом доме — пострадали два человека. Их госпитализировали, на месте работают спасательные службы. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.
Около 18:00 во Львове на ул. Ф. Листа, 6 произошел вероятный взрыв газа в жилом доме
В результате этого пострадали двое молодых людей. Их уже доставили в городские больницы. По предварительной информации, угрозы жизни нет.
На месте работают спасательные службы, выясняют все обстоятельства.
Движение по улице временно ограничено.
