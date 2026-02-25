На Полтавщині зіткнувся з деревом шкільний автобус з 15 дітьми, троє постраждали
Київ • УНН
На Полтавщині шкільний автобус з 15 дітьми, двома вчителями та працівником школи потрапив у ДТП. Троє дітей отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані для огляду.
У Полтавській області сталася ДТП за участю шкільного автобуса з 15 дітьми, троє неповнолітніх постраждали, поліція встановлює обставини події, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася близько 08:30 25 лютого поблизу села Черняківка Чутівської громади.
"За попередньою інформацією, шкільний автобус з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. У салоні авто, окрім водія, перебувало 15 дітей різного віку, двоє вчителів та працівник школи. Попередньо, тілесні ушкодження отримали троє дітей (хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років)", - повідомили у поліції.
Для огляду та надання необхідної медичної допомоги їх, як вказано, доставили до лікарні.
За цим фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
На Полтавщині шкільний автобус із десятьма дітьми вилетів у кювет: є травмовані 28.05.25, 16:22 • 3308 переглядiв