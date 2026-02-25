На Полтавщині зіткнувся з деревом шкільний автобус з 15 дітьми, троє постраждали

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
13:55 • 2632 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 5128 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 8902 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 15993 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 17498 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 22393 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 20451 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18535 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22589 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29061 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 8930 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 17372 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 17775 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 10452 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 10735 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 2632 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 15993 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 43885 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 53960 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 71493 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 17731 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 21382 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 23736 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 28138 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36494 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

На Полтавщині зіткнувся з деревом шкільний автобус з 15 дітьми, троє постраждали

Київ • УНН

 • 202 перегляди

На Полтавщині шкільний автобус з 15 дітьми, двома вчителями та працівником школи потрапив у ДТП. Троє дітей отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані для огляду.

На Полтавщині зіткнувся з деревом шкільний автобус з 15 дітьми, троє постраждали

У Полтавській області сталася ДТП за участю шкільного автобуса з 15 дітьми, троє неповнолітніх постраждали, поліція встановлює обставини події, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася близько 08:30 25 лютого поблизу села Черняківка Чутівської громади.

"За попередньою інформацією, шкільний автобус з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. У салоні авто, окрім водія, перебувало 15 дітей різного віку, двоє вчителів та працівник школи. Попередньо, тілесні ушкодження отримали троє дітей (хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років)", - повідомили у поліції.

Для огляду та надання необхідної медичної допомоги їх, як вказано, доставили до лікарні.

За цим фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.

На Полтавщині шкільний автобус із десятьма дітьми вилетів у кювет: є травмовані 28.05.25, 16:22 • 3308 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Полтавська область
Україна