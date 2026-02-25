В Полтавской области столкнулся с деревом школьный автобус с 15 детьми, трое пострадали
В Полтавской области школьный автобус с 15 детьми, двумя учителями и работником школы попал в ДТП. Трое детей получили телесные повреждения и были госпитализированы для осмотра.
Детали
ДТП произошло около 08:30 25 февраля вблизи села Черняковка Чутовской общины.
"По предварительной информации, школьный автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне авто, кроме водителя, находилось 15 детей разного возраста, двое учителей и работник школы. Предварительно, телесные повреждения получили трое детей (мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет)", - сообщили в полиции.
Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их, как указано, доставили в больницу.
По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
