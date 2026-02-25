В Полтавской области столкнулся с деревом школьный автобус с 15 детьми, трое пострадали

$43.260.03
Эксклюзив
13:55 • 3214 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 5616 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 9322 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 16357 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 17639 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 22484 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 20526 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18549 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22606 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29096 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 3214 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 16357 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 44047 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 54117 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 71671 просмотра
В Полтавской области столкнулся с деревом школьный автобус с 15 детьми, трое пострадали

Киев • УНН

 • 416 просмотра

В Полтавской области школьный автобус с 15 детьми, двумя учителями и работником школы попал в ДТП. Трое детей получили телесные повреждения и были госпитализированы для осмотра.

В Полтавской области столкнулся с деревом школьный автобус с 15 детьми, трое пострадали

В Полтавской области произошло ДТП с участием школьного автобуса с 15 детьми, трое несовершеннолетних пострадали, полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в Нацполиции в среду, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло около 08:30 25 февраля вблизи села Черняковка Чутовской общины.

"По предварительной информации, школьный автобус съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне авто, кроме водителя, находилось 15 детей разного возраста, двое учителей и работник школы. Предварительно, телесные повреждения получили трое детей (мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет)", - сообщили в полиции.

Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их, как указано, доставили в больницу.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

В Полтавской области школьный автобус с десятью детьми вылетел в кювет: есть травмированные28.05.25, 16:22 • 3310 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Полтавская область
Украина