У Львові на Городоцькій та Патона сталася ДТП з травмованими: рух частково обмежено
Київ • УНН
У Львові на перехресті вулиць Городоцької та Патона сталася ДТП за участі двох автомобілів, є травмовані. Через аварію частково обмежено рух транспорту при в’їзді до міста з вулиці Городоцької.
У Львові на перехресті вулиць Городоцької та Патона сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів, унаслідок якої є травмовані. Про це пише УНН із посиланням на патрульну поліцію Львівщини.
Деталі
За даними поліції, через аварію частково обмежено рух транспорту при в’їзді до міста з вулиці Городоцької. На місці працюють правоохоронці, організовано реверсний рух.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту та бути уважними на дорозі.
Нагадаємо
На Львівщині 25 вересня сталася масштабна ДТП. Водійка Audi під час обгону вантажівки з'їхала в кювет. Внаслідок цього травмовано трьох дітей: новонароджену, п'ятирічну дівчаток та семирічного хлопчика.
Загалом з січня по серпень в Україні в ДТП загинули 1968 людей, включаючи 119 дітей, та травмовано 20463 особи. Найчастіше причиною загибелі було перевищення швидкості.