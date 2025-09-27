У Львові на Городоцькій та Патона сталася ДТП з травмованими: рух частково обмежено

$41.490.00
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
15:30 • 17140 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 57679 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 105423 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 44210 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 41272 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 37623 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26803 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими
26 вересня, 09:01 • 55015 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 56511 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Невідомі дрони знову помітили у Данії: цього разу - біля військових об'єктів
Рідкісний BMW E28 M5 виставили на продаж
Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT
Провоював лише три дні: українські військові взяли у полон білоруса
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 105429 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 56513 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
У Львові на Городоцькій та Патона сталася ДТП з травмованими: рух частково обмежено

Київ • УНН

 • 692 перегляди

У Львові на перехресті вулиць Городоцької та Патона сталася ДТП за участі двох автомобілів, є травмовані. Через аварію частково обмежено рух транспорту при в’їзді до міста з вулиці Городоцької.

У Львові на Городоцькій та Патона сталася ДТП з травмованими: рух частково обмежено

У Львові на перехресті вулиць Городоцької та Патона сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів, унаслідок якої є травмовані. Про це пише УНН із посиланням на патрульну поліцію Львівщини.

Деталі

За даними поліції, через аварію частково обмежено рух транспорту при в’їзді до міста з вулиці Городоцької. На місці працюють правоохоронці, організовано реверсний рух.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту та бути уважними на дорозі.

Нагадаємо

На Львівщині 25 вересня сталася масштабна ДТП. Водійка Audi під час обгону вантажівки з'їхала в кювет. Внаслідок цього травмовано трьох дітей: новонароджену, п'ятирічну дівчаток та семирічного хлопчика.

Загалом з січня по серпень в Україні в ДТП загинули 1968 людей, включаючи 119 дітей, та травмовано 20463 особи. Найчастіше причиною загибелі було перевищення швидкості.

Вероніка Марченко

СуспільствоПодії
Україна
Львів