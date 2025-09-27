Во Львове на Городоцкой и Патона произошло ДТП с пострадавшими: движение частично ограничено
Киев • УНН
Во Львове на перекрестке улиц Городоцкой и Патона произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие. Из-за аварии частично ограничено движение транспорта при въезде в город с улицы Городоцкой.
Во Львове на перекрестке улиц Городоцкой и Патона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого есть травмированные. Об этом пишет УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Подробности
По данным полиции, из-за аварии частично ограничено движение транспорта при въезде в город с улицы Городоцкой. На месте работают правоохранители, организовано реверсное движение.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута и быть внимательными на дороге.
Напомним
Во Львовской области 25 сентября произошло масштабное ДТП. Водитель Audi во время обгона грузовика съехала в кювет. В результате травмированы трое детей: новорожденная, пятилетняя девочка и семилетний мальчик.
Всего с января по август в Украине в ДТП погибли 1968 человек, включая 119 детей, и травмированы 20463 человека. Чаще всего причиной гибели было превышение скорости.