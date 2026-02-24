$43.300.02
14:55 • 1904 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 3656 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 11730 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 10382 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 25687 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20037 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18520 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18029 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16610 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22719 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
У Львові 10 постраждалих від теракту залишаються в лікарнях

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У Львові 10 постраждалих від теракту, що стався 22 лютого, досі перебувають у лікарнях. Двох людей виписали з медичних закладів.

У Львові 10 постраждалих від теракту залишаються в лікарнях

У лікарнях Львова залишаються 10 постраждалих внаслідок теракту, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

Деталі

Як повідомили у міській раді, із лікарень Першого медичного об’єднання виписали ще двох постраждалих унаслідок теракту, що стався у Львові в ніч на 22 лютого.

Станом на сьогодні, 24 лютого, лікарі продовжують лікування десятьох пацієнтів 

- зазначено у повідомленні.

Нагадаємо 

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Антоніна Туманова

