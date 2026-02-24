У Львові 10 постраждалих від теракту залишаються в лікарнях
Київ • УНН
У Львові 10 постраждалих від теракту, що стався 22 лютого, досі перебувають у лікарнях. Двох людей виписали з медичних закладів.
У лікарнях Львова залишаються 10 постраждалих внаслідок теракту, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.
Деталі
Як повідомили у міській раді, із лікарень Першого медичного об’єднання виписали ще двох постраждалих унаслідок теракту, що стався у Львові в ніч на 22 лютого.
Станом на сьогодні, 24 лютого, лікарі продовжують лікування десятьох пацієнтів
Нагадаємо
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська та понад 20 осіб було поранено.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити причетну до теракту особу. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.
Того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.
33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.