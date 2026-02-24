$43.300.02
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 3316 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 11424 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 10211 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 25427 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 19976 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18482 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18014 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16602 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22712 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Во Львове 10 пострадавших от теракта остаются в больницах

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Во Львове 10 пострадавших от теракта, произошедшего 22 февраля, до сих пор находятся в больницах. Двух человек выписали из медицинских учреждений.

Во Львове 10 пострадавших от теракта остаются в больницах

В больницах Львова остаются 10 пострадавших в результате теракта, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Как сообщили в городском совете, из больниц Первого медицинского объединения выписали еще двух пострадавших в результате теракта, произошедшего во Львове в ночь на 22 февраля.

По состоянию на сегодня, 24 февраля, врачи продолжают лечение десяти пациентов 

- указано в сообщении.

Напомним 

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.

Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.

Антонина Туманова

