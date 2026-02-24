Во Львове 10 пострадавших от теракта остаются в больницах
Киев • УНН
Во Львове 10 пострадавших от теракта, произошедшего 22 февраля, до сих пор находятся в больницах. Двух человек выписали из медицинских учреждений.
В больницах Львова остаются 10 пострадавших в результате теракта, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Детали
Как сообщили в городском совете, из больниц Первого медицинского объединения выписали еще двух пострадавших в результате теракта, произошедшего во Львове в ночь на 22 февраля.
По состоянию на сегодня, 24 февраля, врачи продолжают лечение десяти пациентов
Напомним
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.
Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.
В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.
33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.