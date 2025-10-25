У львівському ВНЗ під час тематичної дискусії побилися дві групи студентів

24 жовтня стався конфлікт між 25 учасниками тематичної дискусії, в одній з аудиторій головного корпусу львівського вищого навчального закладу, який переріс у сутичку між двома групами. Найактивніших учасників конфлікту правоохоронці доставили у відділок поліції та відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили в поліції Львівської області, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, конфлікт стався близько 15:30 у головному корпусі навчального закладу. Під час тематичної дискусії, у якій брали участь близько 25 студентів з різних львівських вишів, між двома групами учасників виникла суперечка, що переросла у шарпанину.

На місце бійки прибула слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини, зокрема патрульні. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Найбільш активних учасників події правоохоронці опитали у відділі поліції. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України - йдеться у повідомленні.

Учасникам бійки може загрожувати до 5 років обмеження волі або до 4 років ув’язнення.

Доповнення

Як повідомили у Студентській профспілці на принципах рівності "Пряма Дія", під час обговорення відбулася провокація з боку групи невідомих молодиків. За словами організації, близько 30 студентів, серед яких були й учасники "Прямої дії", силоміць утримували в аудиторії №216 під час зустрічі, присвяченої створенню студентського простору.

Особи, які влаштували провокацію, позиціонували себе як "противники ЛГБТ-руху" та неодноразово використовували нацистське вітання, попри те, що подія була присвячена студентському простору й не порушувала жодних політичних тем. Також вони зазначили, що вони не були студентами університету - заявили у профспілці.

За їхніми словами активісти вступили у сутичку з охороною, адміністрацією та студентами, під час якої дістали ніж і газовий балончик. Кілька людей отримали легкі тілесні ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб, причетних до конфлікту.

У Запоріжжі 18-річний юнак стріляв з пістолета у центрі міста: поліція склала адмінпротокол