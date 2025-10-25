Во львовском вузе во время тематической дискуссии подрались две группы студентов

24 октября произошел конфликт между 25 участниками тематической дискуссии в одной из аудиторий главного корпуса львовского высшего учебного заведения, который перерос в столкновение между двумя группами. Самых активных участников конфликта правоохранители доставили в отделение полиции и открыли уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Львовской области, пишет УНН.

По данным правоохранителей, конфликт произошел около 15:30 в главном корпусе учебного заведения. Во время тематической дискуссии, в которой принимали участие около 25 студентов из разных львовских вузов, между двумя группами участников возник спор, переросший в потасовку.

На место драки прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины, в частности патрульные. Пострадавших в результате инцидента нет.

Наиболее активных участников происшествия правоохранители опросили в отделе полиции. По факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Участникам драки может грозить до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы.

Как сообщили в Студенческом профсоюзе на принципах равенства "Прямое Действие", во время обсуждения произошла провокация со стороны группы неизвестных молодых людей. По словам организации, около 30 студентов, среди которых были и участники "Прямого действия", силой удерживали в аудитории №216 во время встречи, посвященной созданию студенческого пространства.

Лица, устроившие провокацию, позиционировали себя как "противники ЛГБТ-движения" и неоднократно использовали нацистское приветствие, несмотря на то, что событие было посвящено студенческому пространству и не затрагивало никаких политических тем. Также они отметили, что они не были студентами университета