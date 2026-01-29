$42.770.19
uk
У лікарні на Закарпатті помер 5-місячний хлопчик: справу розслідує поліція

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Закарпатті 5-місячний хлопчик помер у реанімації обласної дитячої лікарні після госпіталізації з кашлем. Поліція розслідує справу за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медиками.

У лікарні на Закарпатті помер 5-місячний хлопчик: справу розслідує поліція

До обласної дитячої лікарні Закарпаття звернулися батьки немовляти зі скаргами на кашель. Однак за кілька годин 5-місячна дитина померла в реанімації. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії, про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Закарпатської області та Закарпатській обласній прокуратурі, пише УНН.

Близько 20 години вечора 23 січня лікарні госпіталізували хлопчика через погіршення стану здоров'я та кашель. Батьки звернулися з дитиною до приймального відділення. За їхніми словами, раніше скарг на стан малюка не було

- йдеться у повідомленні.

За кілька годин після перебування немовляти в медичному закладі стан малюка різко погіршився, тому його перевели до реанімаційного відділення. Після опівночі лікарі констатували смерть 5-місячної дитини, про що поліції повідомив 21-річний батько.

У поліції зазначають, що малюк народився передчасно, тому раніше тривалий час перебував на лікуванні через проблеми з дихальними шляхами.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті.

Також у справі призначили судово-медичну експертизу. Правоохоронці вилучають з лікарні документацію, проводять допити та запланували клініко-експертну комісію.

Ольга Розгон

Здоров'я Кримінал та НП
Національна поліція України
Закарпатська область
Україна