13:51 • 8548 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 15331 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 15531 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 20802 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 19374 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 15249 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 17835 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27539 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12246 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14290 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
В больнице на Закарпатье умер 5-месячный мальчик: дело расследует полиция

Киев • УНН

 • 146 просмотра

На Закарпатье 5-месячный мальчик умер в реанимации областной детской больницы после госпитализации с кашлем. Полиция расследует дело по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медиками.

В областную детскую больницу Закарпатья обратились родители младенца с жалобами на кашель. Однако через несколько часов 5-месячный ребенок умер в реанимации. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции Закарпатской области и Закарпатской областной прокуратуре, пишет УНН.

Около 20 часов вечера 23 января в больницу госпитализировали мальчика из-за ухудшения состояния здоровья и кашля. Родители обратились с ребенком в приемное отделение. По их словам, ранее жалоб на состояние малыша не было

- говорится в сообщении.

Через несколько часов после пребывания младенца в медицинском учреждении состояние малыша резко ухудшилось, поэтому его перевели в реанимационное отделение. После полуночи врачи констатировали смерть 5-месячного ребенка, о чем полиции сообщил 21-летний отец.

В полиции отмечают, что малыш родился преждевременно, поэтому ранее длительное время находился на лечении из-за проблем с дыхательными путями.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти.

Также по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители изымают из больницы документацию, проводят допросы и запланировали клинико-экспертную комиссию.

Ольга Розгон

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Закарпатская область
Украина