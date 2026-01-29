В больнице на Закарпатье умер 5-месячный мальчик: дело расследует полиция
Киев • УНН
На Закарпатье 5-месячный мальчик умер в реанимации областной детской больницы после госпитализации с кашлем. Полиция расследует дело по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медиками.
В областную детскую больницу Закарпатья обратились родители младенца с жалобами на кашель. Однако через несколько часов 5-месячный ребенок умер в реанимации. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции Закарпатской области и Закарпатской областной прокуратуре, пишет УНН.
Около 20 часов вечера 23 января в больницу госпитализировали мальчика из-за ухудшения состояния здоровья и кашля. Родители обратились с ребенком в приемное отделение. По их словам, ранее жалоб на состояние малыша не было
Через несколько часов после пребывания младенца в медицинском учреждении состояние малыша резко ухудшилось, поэтому его перевели в реанимационное отделение. После полуночи врачи констатировали смерть 5-месячного ребенка, о чем полиции сообщил 21-летний отец.
В полиции отмечают, что малыш родился преждевременно, поэтому ранее длительное время находился на лечении из-за проблем с дыхательными путями.
Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти.
Также по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители изымают из больницы документацию, проводят допросы и запланировали клинико-экспертную комиссию.
