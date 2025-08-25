У Китаї очікування державної підтримки спровокували стрибок акцій забудовників

$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 12892 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 17075 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 12013 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 24129 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 41544 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 39399 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 36897 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 53114 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 86204 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 65157 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінах
24 серпня, 22:14
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф
24 серпня, 22:39
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та поранені
24 серпня, 23:11
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинки
25 серпня, 00:29
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедії
06:33
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17
У Китаї очікування державної підтримки спровокували стрибок акцій забудовників

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Акції китайських забудовників, включаючи China Vanke, зросли на 3% через очікування додаткових заходів підтримки ринку нерухомості. Шанхай вже пом'якшив обмеження на купівлю житла, а нові заходи можуть бути вжиті у вересні.

У Китаї очікування державної підтримки спровокували стрибок акцій забудовників

Акції китайських забудовників зросли у понеділок, а акції China Vanke Co. досягли шестимісячного максимуму на тлі очікувань, що влада Китаю представлять додаткові заходи підтримки падаючого ринку нерухомості країни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Акції китайських забудовників зросли на 3%, що стало найбільшим зростанням за місяць. Акції забудовників, включаючи China Vanke, Sunac China Holdings Ltd. та Longfor Group Holdings Ltd. У Гонконгу акції China Vanke зросли на 16%, Sunac China – на 13%.

Аналітики відзначили, що це зростання відображає зростаючі очікування подальшої політичної підтримки. Тим часом Шанхай оголосив про заходи, спрямовані на стимулювання попиту на житло, таких як пом'якшення обмежень на купівлю житла у передмістях.

Додаткові заходи можуть бути вжиті вже у вересні, на тлі того, як влада готується прискорити проекти міської реновації і підтримати ринок нерухомості, що відчуває труднощі, повідомляє Securities Daily з посиланням на галузевого експерта.

Стрімке зростання цін на квартири в центрі Токіо викликало заклики обмежити іноземну власність
21.08.25, 18:37

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нерухомість
Bloomberg News
Будівництво
Bloomberg
Гонконг
Китай