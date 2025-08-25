У Китаї очікування державної підтримки спровокували стрибок акцій забудовників
Акції китайських забудовників, включаючи China Vanke, зросли на 3% через очікування додаткових заходів підтримки ринку нерухомості. Шанхай вже пом'якшив обмеження на купівлю житла, а нові заходи можуть бути вжиті у вересні.
Акції китайських забудовників зросли у понеділок, а акції China Vanke Co. досягли шестимісячного максимуму на тлі очікувань, що влада Китаю представлять додаткові заходи підтримки падаючого ринку нерухомості країни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Акції китайських забудовників зросли на 3%, що стало найбільшим зростанням за місяць. Акції забудовників, включаючи China Vanke, Sunac China Holdings Ltd. та Longfor Group Holdings Ltd. У Гонконгу акції China Vanke зросли на 16%, Sunac China – на 13%.
Аналітики відзначили, що це зростання відображає зростаючі очікування подальшої політичної підтримки. Тим часом Шанхай оголосив про заходи, спрямовані на стимулювання попиту на житло, таких як пом'якшення обмежень на купівлю житла у передмістях.
Додаткові заходи можуть бути вжиті вже у вересні, на тлі того, як влада готується прискорити проекти міської реновації і підтримати ринок нерухомості, що відчуває труднощі, повідомляє Securities Daily з посиланням на галузевого експерта.
