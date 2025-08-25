В Китае ожидания государственной поддержки спровоцировали скачок акций застройщиков
Акции китайских застройщиков, включая China Vanke, выросли на 3% из-за ожиданий дополнительных мер поддержки рынка недвижимости. Шанхай уже смягчил ограничения на покупку жилья, а новые меры могут быть приняты в сентябре.
Акции китайских застройщиков выросли в понедельник, а акции China Vanke Co. достигли шестимесячного максимума на фоне ожиданий, что власти Китая представят дополнительные меры поддержки падающего рынка недвижимости страны, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Акции китайских застройщиков выросли на 3%, что стало самым большим ростом за месяц. Акции застройщиков, включая China Vanke, Sunac China Holdings Ltd. и Longfor Group Holdings Ltd. В Гонконге акции China Vanke выросли на 16%, Sunac China – на 13%.
Аналитики отметили, что этот рост отражает растущие ожидания дальнейшей политической поддержки. Тем временем Шанхай объявил о мерах, направленных на стимулирование спроса на жилье, таких как смягчение ограничений на покупку жилья в пригородах.
Дополнительные меры могут быть приняты уже в сентябре, на фоне того, как власти готовятся ускорить проекты городской реновации и поддержать испытывающий трудности рынок недвижимости, сообщает Securities Daily со ссылкой на отраслевого эксперта.
