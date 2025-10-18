У Київському зоопарку родина капібар повернулася до зимової оселі: де тепер можна побачити тварин
Київ • УНН
Родина теплолюбних капібар у Київському зоопарку переїхала до зимового будиночка, облаштованого басейном, сіновалом та ігровими зонами. Тварин можна побачити в їхній оселі між Островом звірів та Слоновником.
З настанням осіннього похолодання родина капібар у Київському зоопарку повернулася до свого затишного зимового будиночка. Про це повідомили у КиївЗоо, передає УНН.
Деталі
З настанням осені наша родина теплолюбивих капібар повертається до своєї затишної зимової оселі. Для сімейного комфорту в ній облаштовано басейн, сіновал, асфальтовані та піщані прогулянкові зони, гральний майданчик з деревною щепою, різноманітні іграшки та гризунки
У КиївЗоо зазначили, що побачити капібар можна у будиночку, розташованому між Островом звірів та Слоновником.
Нагадаємо
У Київському зоопарку відкрили новий авіарій – великий вол’єр для птахів. Там живуть живуть мешканці водно-болотних угідь: косар, ібіс священний, лелека чорний та журавель вінценосний.