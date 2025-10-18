$41.640.00
В Киевском зоопарке семья капибар вернулась в зимнее жилище: где теперь можно увидеть животных

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Семья теплолюбивых капибар в Киевском зоопарке переехала в зимний домик, оборудованный бассейном, сеновалом и игровыми зонами. Животных можно увидеть в их жилище между Островом зверей и Слоновником.

В Киевском зоопарке семья капибар вернулась в зимнее жилище: где теперь можно увидеть животных

С наступлением осеннего похолодания семья капибар в Киевском зоопарке вернулась в свой уютный зимний домик. Об этом сообщили в КиевЗоо, передает УНН.

Детали

С наступлением осени наша семья теплолюбивых капибар возвращается в свой уютный зимний дом. Для семейного комфорта в нем обустроены бассейн, сеновал, асфальтированные и песчаные прогулочные зоны, игровая площадка с древесной щепой, разнообразные игрушки и грызунки

- говорится в сообщении.

В КиевЗоо отметили, что увидеть капибар можно в домике, расположенном между Островом зверей и Слоновником. 

Напомним

В Киевском зоопарке открыли новый авиарий – большой вольер для птиц. Там живут обитатели водно-болотных угодий: колпица, ибис священный, аист черный и журавль венценосный. 

Игорь Тележников

ОбществоКиев