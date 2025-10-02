У Київській області через атаку рф постраждав чоловік - ОВА

$41.140.18
17:49 • 14626 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 19760 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 29331 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 22977 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 39848 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24248 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22280 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54587 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41451 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32440 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Популярнi новини
Угорщина продовжить надзвичайний стан до 2026 року, надаючи Орбану широкі повноваження1 жовтня, 15:07 • 2990 перегляди
Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали1 жовтня, 15:55 • 7694 перегляди
Понад 600 будинків підтоплено в Одесі через негоду: який район постраждав найбільшеVideo1 жовтня, 16:21 • 2944 перегляди
"Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?" - Сибіга відповів Орбану1 жовтня, 16:40 • 3738 перегляди
У Дніпрі та області перебої зі світлом: місцеві пабліки повідомляють про "дивний спалах" у небі1 жовтня, 16:57 • 3238 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 29331 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 27559 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 39848 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 28953 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 33179 перегляди
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 37056 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 46348 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 29980 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 33154 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 42986 перегляди
У Київській області через атаку рф постраждав чоловік - ОВА

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Пізно ввечері 1 жовтня російська атака на Київську область призвела до поранення 50-річного чоловіка. У Бучанському районі він отримав уламкове поранення правої гомілки та був госпіталізований.

У Київській області через атаку рф постраждав чоловік - ОВА

Пізно ввечері 1 жовтня росія атакувала Київську область. Внаслідок обстрілу поранений 50-річний чоловік. Про повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину. У чоловіка 50 років уламкове поранення правої гомілки

- написав Калашник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі поранений госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.

Трамп тепер бачить, що путін не хоче закінчувати війну - Зеленський26.09.25, 12:47 • 2381 перегляд

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Київська область