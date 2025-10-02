У Київській області через атаку рф постраждав чоловік - ОВА
Київ • УНН
Пізно ввечері 1 жовтня російська атака на Київську область призвела до поранення 50-річного чоловіка. У Бучанському районі він отримав уламкове поранення правої гомілки та був госпіталізований.
Пізно ввечері 1 жовтня росія атакувала Київську область. Внаслідок обстрілу поранений 50-річний чоловік. Про повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.
На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину. У чоловіка 50 років уламкове поранення правої гомілки
За його словами, наразі поранений госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.
