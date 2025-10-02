В Киевской области из-за атаки РФ пострадал мужчина - ОВА
Киев • УНН
Поздно вечером 1 октября российская атака на Киевскую область привела к ранению 50-летнего мужчины. В Бучанском районе он получил осколочное ранение правой голени и был госпитализирован.
Поздно вечером 1 октября Россия атаковала Киевскую область. В результате обстрела ранен 50-летний мужчина. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.
К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмирован человек. У мужчины 50 лет осколочное ранение правой голени
По его словам, сейчас раненый госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается.
