В Киевской области из-за атаки РФ пострадал мужчина - ОВА

Поздно вечером 1 октября Россия атаковала Киевскую область. В результате обстрела ранен 50-летний мужчина. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмирован человек. У мужчины 50 лет осколочное ранение правой голени - написал Калашник в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас раненый госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

