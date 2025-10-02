В Киевской области из-за атаки РФ пострадал мужчина - ОВА

$41.140.18
48.300.14
ukenru
17:49 • 14521 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 19518 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 29132 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 22841 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 39695 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24203 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22253 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54581 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41446 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32421 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.7м/с
91%
756мм
Популярные новости
Венгрия продлит чрезвычайное положение до 2026 года, предоставив Орбану широкие полномочия1 октября, 15:07 • 2880 просмотра
Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы1 октября, 15:55 • 7570 просмотра
Более 600 домов подтоплено в Одессе из-за непогоды: какой район пострадал больше всегоVideo1 октября, 16:21 • 2848 просмотра
"Венгрия намерена выйти из всех организаций, в которые входит Украина?" - Сибига ответил Орбану1 октября, 16:40 • 3620 просмотра
В Днепре и области перебои со светом: местные паблики сообщают о "странной вспышке" в небе1 октября, 16:57 • 3152 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 29132 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 27484 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 39695 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 28906 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 33137 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Киевская область
Европа
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 37021 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 46308 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 29945 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 33120 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 42953 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Forbes
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"

В Киевской области из-за атаки РФ пострадал мужчина - ОВА

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Поздно вечером 1 октября российская атака на Киевскую область привела к ранению 50-летнего мужчины. В Бучанском районе он получил осколочное ранение правой голени и был госпитализирован.

В Киевской области из-за атаки РФ пострадал мужчина - ОВА

Поздно вечером 1 октября Россия атаковала Киевскую область. В результате обстрела ранен 50-летний мужчина. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмирован человек. У мужчины 50 лет осколочное ранение правой голени

- написал Калашник в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас раненый госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

Трамп теперь видит, что путин не хочет заканчивать войну - Зеленский26.09.25, 12:47 • 2381 просмотр

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Киевская область