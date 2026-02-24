$43.300.02
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
09:05 • 16602 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 15650 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 15218 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
07:45 • 15880 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 15398 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 21932 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:38 • 40332 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30732 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30303 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
У Київавтодор знову прийшли з обшуками

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

Правоохоронці проводять обшуки в приміщенні "Київавтодору" 24 лютого. Слідчі дії стосуються закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024-2025 роках.

У Київавтодор знову прийшли з обшуками

У приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" 24 лютого правоохоронці проводять обшуки. Слідчі дії стосуються закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024-2025 роках. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, 24 лютого, у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" правоохоронці проводять слідчі дії. Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження. Аналогічні слідчі дії також проводилися і минулого тижня", - йдеться у дописі.

За інформацією корпорації, перевірка стосується закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024–2025 роках. Наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень.

"У комунальній корпорації наголошують, що закупівлі проводили відповідно до процедур публічних закупівель.Працівники комунальної корпорації надають усі запитувані документи та сприяють правоохоронним органам. Водночас проведення обшуків ускладнює оперативну роботу шляхово-експлуатаційних управлінь особливо в період підготовки до активної фази ліквідації аварійної ямковості після складного зимового періоду", - йдеться у дописі.

Однак, попри це, дорожники продовжують виконувати роботи задля безпечного пересування містом.

Нагадаємо

У приміщенні Київавтодору вже проводилися обшуки поліцією щодо можливого привласнення коштів на дорожню розмітку. Корпорація співпрацює зі слідством та надає всі необхідні документи.

Алла Кіосак

