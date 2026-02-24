У Київавтодор знову прийшли з обшуками
Київ • УНН
У приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" 24 лютого правоохоронці проводять обшуки. Слідчі дії стосуються закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024-2025 роках. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
"Сьогодні, 24 лютого, у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" правоохоронці проводять слідчі дії. Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження. Аналогічні слідчі дії також проводилися і минулого тижня", - йдеться у дописі.
За інформацією корпорації, перевірка стосується закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024–2025 роках. Наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень.
"У комунальній корпорації наголошують, що закупівлі проводили відповідно до процедур публічних закупівель.Працівники комунальної корпорації надають усі запитувані документи та сприяють правоохоронним органам. Водночас проведення обшуків ускладнює оперативну роботу шляхово-експлуатаційних управлінь особливо в період підготовки до активної фази ліквідації аварійної ямковості після складного зимового періоду", - йдеться у дописі.
Однак, попри це, дорожники продовжують виконувати роботи задля безпечного пересування містом.
Нагадаємо
У приміщенні Київавтодору вже проводилися обшуки поліцією щодо можливого привласнення коштів на дорожню розмітку. Корпорація співпрацює зі слідством та надає всі необхідні документи.