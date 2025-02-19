Обшуки в Київавтодорі: правоохоронці шукають докази розкрадання бюджету

У приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в КМДА, в комунальній корпорації "Київавтодор" наголошують, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування, запевнили в КМДА. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Нагадаємо

18 лютого у КП "Київміськсвітло" слідчі Нацполіції та СБУ проводили обшуки щодо справи про постачання електроенергії 2021 року. Це вже третій обшук за тиждень після перевірок 13 і 14 лютого.