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05:23 • 9525 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121784 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182239 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146686 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138320 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117095 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107817 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102974 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141415 перегляди

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Обшуки в Київавтодорі: правоохоронці шукають докази розкрадання бюджету

Київ • УНН

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У приміщенні Київавтодору проводяться обшуки поліцією щодо можливого привласнення коштів на дорожню розмітку. Корпорація співпрацює зі слідством та надає всі необхідні документи.

У приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки,

- йдеться у повідомленні.

Як зазначили в КМДА, в комунальній корпорації "Київавтодор" наголошують, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування, запевнили в КМДА. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Нагадаємо

18 лютого у КП "Київміськсвітло" слідчі Нацполіції та СБУ проводили обшуки щодо справи про постачання електроенергії 2021 року. Це вже третій обшук за тиждень після перевірок 13 і 14 лютого.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКиївКримінал та НП
kyivКиїв

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