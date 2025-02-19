Обыски в Киевавтодоре: правоохранители ищут доказательства хищения бюджета
Киев • УНН
В помещении Киевавтодора проводятся обыски полицией относительно возможного присвоения средств на дорожную разметку. Корпорация сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.
В помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве проводят обыски. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.
Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства относительно возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки,
Как отметили в КГГА, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" подчеркивают, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок.
Работники корпорации содействуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования, заверили в КГГА. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.
Напомним
18 февраля в КП "Киевгорсвет" следователи Нацполиции и СБУ проводили обыски по делу о поставках электроэнергии в 2021 году. Это уже третий обыск за неделю после проверок 13 и 14 февраля.