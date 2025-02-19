Обыски в Киевавтодоре: правоохранители ищут доказательства хищения бюджета

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Киев  •  УНН

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В помещении Киевавтодора проводятся обыски полицией относительно возможного присвоения средств на дорожную разметку. Корпорация сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.

В помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве проводят обыски. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства относительно возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки,

- говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" подчеркивают, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок.

Работники корпорации содействуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования, заверили в КГГА. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.

Напомним

18 февраля в КП "Киевгорсвет" следователи Нацполиции и СБУ проводили обыски по делу о поставках электроэнергии в 2021 году. Это уже третий обыск за неделю после проверок 13 и 14 февраля.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиевКриминал и ЧП
kievКиев

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