Правоохоронці прийшли з обшуками у "Київміськсвітло" втретє за тиждень

Сьогодні, 18 лютого, у приміщенні КП "Київміськсвітло" слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно з працівниками ГУ Служби безпеки України проводять обшуки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Обшуки здійснюються на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження у справі 2021 року щодо постачання електроенергії, – йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що працівники КП "Київміськсвітло" надають усі наявні запитувані документи й продовжують сприяти правоохоронним органам. Зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Доповнення

Як наголошують у комунальному підприємстві, це вже третій обшук за тиждень. Попередні обшуки у приміщеннях "Київміськсвітла" проводили слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві 13 і 14 лютого.

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