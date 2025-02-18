Правоохоронці прийшли з обшуками у "Київміськсвітло" втретє за тиждень
Київ • УНН
У КП "Київміськсвітло" проводять обшуки слідчі Нацполіції та СБУ щодо справи про постачання електроенергії 2021 року. Це вже третій обшук за тиждень після перевірок 13 і 14 лютого.
Сьогодні, 18 лютого, у приміщенні КП "Київміськсвітло" слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно з працівниками ГУ Служби безпеки України проводять обшуки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.
Обшуки здійснюються на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження у справі 2021 року щодо постачання електроенергії,
У КМДА наголосили, що працівники КП "Київміськсвітло" надають усі наявні запитувані документи й продовжують сприяти правоохоронним органам. Зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.
Доповнення
Як наголошують у комунальному підприємстві, це вже третій обшук за тиждень. Попередні обшуки у приміщеннях "Київміськсвітла" проводили слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві 13 і 14 лютого.
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