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05:23 • 15468 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122855 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182822 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147225 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138743 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117316 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107974 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142006 перегляди

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Правоохоронці прийшли з обшуками у "Київміськсвітло" втретє за тиждень

Правоохоронці прийшли з обшуками у "Київміськсвітло" втретє за тиждень

Київ • УНН

 • 34097 перегляди

У КП "Київміськсвітло" проводять обшуки слідчі Нацполіції та СБУ щодо справи про постачання електроенергії 2021 року. Це вже третій обшук за тиждень після перевірок 13 і 14 лютого.

Сьогодні, 18 лютого, у приміщенні КП "Київміськсвітло" слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно з працівниками ГУ Служби безпеки України проводять обшуки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Обшуки здійснюються на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження у справі 2021 року щодо постачання електроенергії,

– йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що працівники КП "Київміськсвітло" надають усі наявні запитувані документи й продовжують сприяти правоохоронним органам. Зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Доповнення

Як наголошують у комунальному підприємстві, це вже третій обшук за тиждень. Попередні обшуки у приміщеннях "Київміськсвітла" проводили слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві 13 і 14 лютого.

Скандал із перепустками в комендантську годину в Києві: КМВА взялася за перевірку14.02.25, 18:06 • 52522 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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