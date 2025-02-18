Правоохранители пришли с обысками в "Киевгорсвет" третий раз за неделю

Сегодня, 18 февраля, в помещении КП «Киевгорсвет» следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве совместно с работниками ГУ Службы безопасности Украины проводят обыски. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Обыски осуществляются на основании постановления следственного судьи Подольского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по делу 2021 года о поставках электроэнергии, - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что работники КП «Киевгорсвет» предоставляют все имеющиеся запрашиваемые документы и продолжают содействовать правоохранительным органам. Со своей стороны, рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.

Дополнение

Как отмечают в коммунальном предприятии, это уже третий обыск за неделю. Предыдущие обыски в помещениях «Киевгорсвета» проводили следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве 13 и 14 февраля.

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