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Правоохранители пришли с обысками в "Киевгорсвет" третий раз за неделю

Киев  •  УНН

 • 4840 просмотра

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В КП "Киевгорсвет" проводят обыски следователи Нацполиции и СБУ по делу о поставках электроэнергии 2021 года. Это уже третий обыск за неделю после проверок 13 и 14 февраля.

Сегодня, 18 февраля, в помещении КП «Киевгорсвет» следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве совместно с работниками ГУ Службы безопасности Украины проводят обыски. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

Обыски осуществляются на основании постановления следственного судьи Подольского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по делу 2021 года о поставках электроэнергии,

- говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что работники КП «Киевгорсвет» предоставляют все имеющиеся запрашиваемые документы и продолжают содействовать правоохранительным органам. Со своей стороны, рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.

Дополнение

Как отмечают в коммунальном предприятии, это уже третий обыск за неделю. Предыдущие обыски в помещениях «Киевгорсвета» проводили следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве 13 и 14 февраля.

Скандал с пропусками в комендантский час в Киеве: КГВА взялась за проверку14.02.25, 18:06 • 51550 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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