Правоохранители пришли с обысками в "Киевгорсвет" третий раз за неделю
Киев • УНН
В КП "Киевгорсвет" проводят обыски следователи Нацполиции и СБУ по делу о поставках электроэнергии 2021 года. Это уже третий обыск за неделю после проверок 13 и 14 февраля.
Сегодня, 18 февраля, в помещении КП «Киевгорсвет» следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве совместно с работниками ГУ Службы безопасности Украины проводят обыски. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.
Обыски осуществляются на основании постановления следственного судьи Подольского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по делу 2021 года о поставках электроэнергии,
В КГГА отметили, что работники КП «Киевгорсвет» предоставляют все имеющиеся запрашиваемые документы и продолжают содействовать правоохранительным органам. Со своей стороны, рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие.
Дополнение
Как отмечают в коммунальном предприятии, это уже третий обыск за неделю. Предыдущие обыски в помещениях «Киевгорсвета» проводили следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве 13 и 14 февраля.
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