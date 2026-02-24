В Киевавтодор снова пришли с обысками

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
09:05 • 13238 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 12799 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 12580 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 13401 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 13538 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 20933 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 39609 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30534 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30111 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23667 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
78%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 19132 просмотра
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 8598 просмотра
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58 • 4752 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 16606 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 8012 просмотра
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 13244 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 38968 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 59075 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 62444 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 155257 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 21247 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 19096 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 19903 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 72629 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70209 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть

В Киевавтодор снова пришли с обысками

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Правоохранители проводят обыски в помещении "Киевавтодора" 24 февраля. Следственные действия касаются закупок материалов для зимнего содержания дорог в 2024-2025 годах.

В Киевавтодор снова пришли с обысками

В помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" 24 февраля правоохранители проводят обыски. Следственные действия касаются закупок материалов для зимнего содержания дорог в 2024-2025 годах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Подробности

"Сегодня, 24 февраля, в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" правоохранители проводят следственные действия. Обыски осуществляются на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева в рамках уголовного производства. Аналогичные следственные действия также проводились и на прошлой неделе", - говорится в сообщении

По информации корпорации, проверка касается закупок материалов для зимнего содержания дорог в 2024–2025 годах. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления возможных нарушений.

"В коммунальной корпорации отмечают, что закупки проводились в соответствии с процедурами публичных закупок. Работники коммунальной корпорации предоставляют все запрашиваемые документы и содействуют правоохранительным органам. В то же время проведение обысков усложняет оперативную работу дорожно-эксплуатационных управлений, особенно в период подготовки к активной фазе ликвидации аварийной ямочности после сложного зимнего периода", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на это, дорожники продолжают выполнять работы для безопасного передвижения по городу.

Напомним

В помещении Киевавтодора уже проводились обыски полицией по поводу возможного присвоения средств на дорожную разметку. Корпорация сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.

Алла Киосак

КиевКриминал и ЧП
Морозы в Украине
Государственный бюджет
Обыск
Снег в Украине
Киевская городская государственная администрация