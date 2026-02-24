В Киевавтодор снова пришли с обысками
Киев • УНН
Правоохранители проводят обыски в помещении "Киевавтодора" 24 февраля. Следственные действия касаются закупок материалов для зимнего содержания дорог в 2024-2025 годах.
В помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" 24 февраля правоохранители проводят обыски. Следственные действия касаются закупок материалов для зимнего содержания дорог в 2024-2025 годах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Подробности
"Сегодня, 24 февраля, в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" правоохранители проводят следственные действия. Обыски осуществляются на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева в рамках уголовного производства. Аналогичные следственные действия также проводились и на прошлой неделе", - говорится в сообщении
По информации корпорации, проверка касается закупок материалов для зимнего содержания дорог в 2024–2025 годах. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления возможных нарушений.
"В коммунальной корпорации отмечают, что закупки проводились в соответствии с процедурами публичных закупок. Работники коммунальной корпорации предоставляют все запрашиваемые документы и содействуют правоохранительным органам. В то же время проведение обысков усложняет оперативную работу дорожно-эксплуатационных управлений, особенно в период подготовки к активной фазе ликвидации аварийной ямочности после сложного зимнего периода", - говорится в сообщении.
Однако, несмотря на это, дорожники продолжают выполнять работы для безопасного передвижения по городу.
Напомним
В помещении Киевавтодора уже проводились обыски полицией по поводу возможного присвоения средств на дорожную разметку. Корпорация сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы.