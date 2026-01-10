У Києві запускають дублюючі автобусні маршрути через зупинку електротранспорту

$42.990.00
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 5654 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 5600 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 11618 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 20276 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 39853 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 35194 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34723 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28639 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22599 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 10163 перегляди
Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня10 січня, 03:01 • 4800 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 11927 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 25024 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 7446 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 24419 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 70577 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 98137 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 70915 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 92559 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 63748 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65881 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86937 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 105173 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145604 перегляди
У Києві запускають дублюючі автобусні маршрути через зупинку електротранспорту

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Через нестабільну енергосистему в Києві тимчасово зупинився електротранспорт. КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути, зокрема № 3-Т для Борщагівського швидкісного трамвая.

У Києві запускають дублюючі автобусні маршрути через зупинку електротранспорту

У Києві через зупинку електротранспорту на лівому та правому берегах запускають дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т, водночас метро працює без змін. Про це повідомили в КМДА, передає УНН

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці. КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути 

- йдеться в повідомленні. 

Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".  

Водночас метрополітен наразі працює без змін.

Нагадаємо 

У Києві та Київській області застосовано екстрені графіки відключення електроенергії. У столиці зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.  

Антоніна Туманова

Київ
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ