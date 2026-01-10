У Києві запускають дублюючі автобусні маршрути через зупинку електротранспорту

У Києві через зупинку електротранспорту на лівому та правому берегах запускають дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т, водночас метро працює без змін. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці. КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути - йдеться в повідомленні.

Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".

Водночас метрополітен наразі працює без змін.

Нагадаємо

У Києві та Київській області застосовано екстрені графіки відключення електроенергії. У столиці зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.