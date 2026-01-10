В Киеве запускают дублирующие автобусные маршруты из-за остановки электротранспорта

В Киеве из-за остановки электротранспорта на левом и правом берегах запускают дублирующие автобусные маршруты. В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т, при этом метро работает без изменений. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы. КП "Киевпасстранс" запускает дублирующие автобусные маршруты - говорится в сообщении.

В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул. Старовокзальная - Кольцевая дорога".

При этом метрополитен пока работает без изменений.

Напомним

В Киеве и Киевской области применены экстренные графики отключения электроэнергии. В столице остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.