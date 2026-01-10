В Киеве запускают дублирующие автобусные маршруты из-за остановки электротранспорта

$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:55 • 3302 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 5858 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 5712 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 11680 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 20375 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 39997 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 35237 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 34761 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28661 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22609 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.9м/с
71%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 10237 просмотра
Trafigura загрузит первое судно с венесуэльской нефтью на следующей неделе10 января, 03:01 • 4924 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 12019 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 25249 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 7590 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 24478 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 70645 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 98201 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 70968 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 92615 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Олег Кипер
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Франция
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 63770 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65904 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86958 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 105190 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145619 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Отопление

В Киеве запускают дублирующие автобусные маршруты из-за остановки электротранспорта

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Из-за нестабильной энергосистемы в Киеве временно остановился электротранспорт. КП "Киевпасстранс" запускает дублирующие автобусные маршруты, в частности № 3-Т для Борщаговского скоростного трамвая.

В Киеве запускают дублирующие автобусные маршруты из-за остановки электротранспорта

В Киеве из-за остановки электротранспорта на левом и правом берегах запускают дублирующие автобусные маршруты. В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т, при этом метро работает без изменений. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы. КП "Киевпасстранс" запускает дублирующие автобусные маршруты 

- говорится в сообщении. 

В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул. Старовокзальная - Кольцевая дорога".  

При этом метрополитен пока работает без изменений.

Напомним 

В Киеве и Киевской области применены экстренные графики отключения электроэнергии. В столице остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.  

Антонина Туманова

Киев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев