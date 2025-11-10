У Києві запроваджують експериментальний світлофорний сигнал "Грецький хрест": що відомо
Київ • УНН
З 11 листопада на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка почнуть тестувати новий тип світлофорного сигналу - «Грецький хрест». Його запроваджують, щоб зробити ліві повороти безпечнішими, адже сигнал показуватиме водіям, коли зустрічний рух зупинено.
Відзавтра, 11 листопада, на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка розпочинається експеримент із новим типом світлофорного сигналу "Грецький хрест". Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КП "Центр організації дорожнього руху", пише УНН.
Експеримент реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху та має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту. Це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн.
У підприємстві пояснюють, що на світлофорі встановлять додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста ("плюса").
Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч.
Таким чином, світлофорна секція "Грецький хрест" не забороняє проїзд, а навпаки підтверджує можливість маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть.
Експеримент триватиме два місяці. Упродовж цього часу фахівці КП "Центру організації дорожнього руху" збиратимуть та аналізуватимуть дані про ефективність нової системи.
