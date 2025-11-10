В Киеве вводят экспериментальный светофорный сигнал "Греческий крест": что известно
С 11 ноября на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко начнут тестировать новый тип светофорного сигнала – «Греческий крест». Его вводят, чтобы сделать левые повороты более безопасными, ведь сигнал будет показывать водителям, когда встречное движение остановлено.
С завтрашнего дня, 11 ноября, на перекрестке ул. Владимирской и бульв. Тараса Шевченко начинается эксперимент с новым типом светофорного сигнала "Греческий крест". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения", пишет УНН.
Эксперимент реализуется в рамках Недели безопасности дорожного движения и имеет целью повысить безопасность при выполнении левостороннего поворота. Это первое такое решение в Украине, заимствованное из практики европейских стран.
В предприятии объясняют, что на светофоре установят дополнительную секцию с красным сигналом в виде равностороннего креста ("плюса").
Включенный сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево.
Таким образом, светофорная секция "Греческий крест" не запрещает проезд, а наоборот подтверждает возможность маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит.
Эксперимент продлится два месяца. В течение этого времени специалисты КП "Центра организации дорожного движения" будут собирать и анализировать данные об эффективности новой системы.
