В Киеве вводят экспериментальный светофорный сигнал "Греческий крест": что известно

13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россиянам нужны не территории, а уничтожение Украины как нации и государства - Зеленский 08:49
В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго 08:51
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление 09:27
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть 10:51
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования 10:55
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты 13:36
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове 13:27
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
13:10
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:50
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00
Дональд Трамп
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Николя Саркози
Нарендра Моди
Украина
Франция
Великобритания
Германия
Бразилия
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победители 13:25
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть 10:51
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион 8 ноября, 14:30
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму 7 ноября, 17:09
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные 7 ноября, 17:00
Техника
Социальная сеть
Микоян МиГ-29
Грибы
Фильм

В Киеве вводят экспериментальный светофорный сигнал "Греческий крест": что известно

Киев • УНН

 • 1964 просмотра

С 11 ноября на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко начнут тестировать новый тип светофорного сигнала – «Греческий крест». Его вводят, чтобы сделать левые повороты более безопасными, ведь сигнал будет показывать водителям, когда встречное движение остановлено.

В Киеве вводят экспериментальный светофорный сигнал "Греческий крест": что известно

С завтрашнего дня, 11 ноября, на перекрестке ул. Владимирской и бульв. Тараса Шевченко начинается эксперимент с новым типом светофорного сигнала "Греческий крест". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения", пишет УНН.

Эксперимент реализуется в рамках Недели безопасности дорожного движения и имеет целью повысить безопасность при выполнении левостороннего поворота. Это первое такое решение в Украине, заимствованное из практики европейских стран.

- говорится в сообщении.

В предприятии объясняют, что на светофоре установят дополнительную секцию с красным сигналом в виде равностороннего креста ("плюса").

Включенный сигнал означает, что встречное движение остановлено, и водитель может безопасно повернуть налево.

Таким образом, светофорная секция "Греческий крест" не запрещает проезд, а наоборот подтверждает возможность маневра, поскольку встречный поток в этот момент стоит.

Эксперимент продлится два месяца. В течение этого времени специалисты КП "Центра организации дорожного движения" будут собирать и анализировать данные об эффективности новой системы.

Ольга Розгон

