В Киеве временно ограничат движение на Столичном шоссе и изменят маршруты общественного транспорта
Киев • УНН
С 7 по 12 ноября в Киеве ограничат движение на Столичном шоссе из-за ремонта путепровода. Изменения коснутся также нескольких маршрутов общественного транспорта.
В столице с 7 по 12 ноября временно и частично ограничат движение на Столичном шоссе в Голосеевском районе из-за ремонта путепровода, сообщает КК "Киевавтодор". Изменения также коснутся нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
Дорожники будут проводить текущий ремонт на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе. Движение транспорта будет ограничено одной полосой в направлении станции метро "Выдубичи". В "Киевавтодоре" просят водителей планировать маршрут с учетом временных ограничений.
Кроме того, 7 ноября с 10:00 и до завершения работ изменят схему движения автобусы №45 и №55, а также маршрутки №511 и №545 на ул. Строителей – из-за укладки верхнего слоя асфальтобетона.
Транспорт будет курсировать в объезд: ул. Краковская – ул. Сергея Набоки – ул. Уинстона Черчилля – ул. Строителей.
