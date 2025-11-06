В Киеве временно ограничат движение на Столичном шоссе и изменят маршруты общественного транспорта

В столице с 7 по 12 ноября временно и частично ограничат движение на Столичном шоссе в Голосеевском районе из-за ремонта путепровода, сообщает КК "Киевавтодор". Изменения также коснутся нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Дорожники будут проводить текущий ремонт на примыкании проспекта Науки к Столичному шоссе. Движение транспорта будет ограничено одной полосой в направлении станции метро "Выдубичи". В "Киевавтодоре" просят водителей планировать маршрут с учетом временных ограничений.

Кроме того, 7 ноября с 10:00 и до завершения работ изменят схему движения автобусы №45 и №55, а также маршрутки №511 и №545 на ул. Строителей – из-за укладки верхнего слоя асфальтобетона.

Транспорт будет курсировать в объезд: ул. Краковская – ул. Сергея Набоки – ул. Уинстона Черчилля – ул. Строителей.

Автобус врезался в столб в Киеве: пять человек получили травмы