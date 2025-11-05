Автобус врезался в столб в Киеве: пять человек получили травмы
Киев • УНН
В Киеве маршрутный автобус МАЗ столкнулся с электроопорой на проспекте Академика Палладина. В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести.
В Киеве маршрутный автобус столкнулся с электроопорой, известно о 5 пострадавших, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
Детали
Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию Киева сегодня около 15:30. Авария произошла в Святошинском районе столицы.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина. Сейчас известно, что по меньшей мере пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос об их госпитализации.
На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.
