Автобус врезался в столб в Киеве: пять человек получили травмы

В Киеве маршрутный автобус столкнулся с электроопорой, известно о 5 пострадавших, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию Киева сегодня около 15:30. Авария произошла в Святошинском районе столицы.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина. Сейчас известно, что по меньшей мере пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести