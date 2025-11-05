Автобус врізався в стовп у Києві: п'ятеро людей отримали травми
Київ • УНН
У Києві маршрутний автобус МАЗ зіткнувся з електроопорою на проспекті Академіка Палладіна. Внаслідок ДТП п'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
У Києві маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою, відомо про 5 постраждалих, поліцейські встановлюють всі обставини події, повідомили у ГУНП в столиці у середу, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про ДТП з потерпілими надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:30. Аварія сталася у Святошинському районі столиці.
Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу марки МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна. Наразі відомо, що щонайменше п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості
Постраждалим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію.
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.
