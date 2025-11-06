У Києві тимчасово обмежать рух на Столичному шосе та змінять маршрути громадського транспорту

У столиці з 7 по 12 листопада тимчасово та частково обмежать рух на Столичному шосе в Голосіївському районі через ремонт шляхопроводу, повідомляє КК "Київавтодор". Зміни також торкнуться кількох маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Дорожники проводитимуть поточний ремонт на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе. Рух транспорту буде обмежено однією смугою в напрямку станції метро "Видубичі". У "Київавтодорі" просять водіїв планувати маршрут із урахуванням тимчасових обмежень.

Крім того, 7 листопада з 10:00 і до завершення робіт змінять схему руху автобуси №45 та №55, а також маршрутки №511 і №545 на вул. Будівельників – через укладання верхнього шару асфальтобетону.

Транспорт курсуватиме в об’їзд: вул. Краківська – вул. Сергія Набоки – вул. Вінстона Черчилля – вул. Будівельників.

