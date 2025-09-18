У Києві викрили організовану групу, яка керувала мережею з понад 20 нелегальних гральних закладів

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 1424 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 6678 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 15709 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 11919 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 12204 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 20957 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13987 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 41677 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42608 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32934 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
56%
751мм
Популярнi новини
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 8776 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 17747 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 15723 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 6416 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 5366 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 5464 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 15706 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 15781 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 20955 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 41675 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Владислав Косіняк-Камиш
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 17802 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 22101 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 22524 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 21212 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 50597 перегляди
Актуальне
Мі-8
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
WhatsApp
E-6 Mercury

У Києві викрили організовану групу, яка керувала мережею з понад 20 нелегальних гральних закладів

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Офіс Генпрокурора та БЕБ припинили діяльність організованої групи, яка керувала мережею з понад 20 незаконних гральних закладів у Києві. Вилучено близько 200 одиниць комп'ютерної техніки та інші докази, організатору та співучасникам повідомлено про підозру.

У Києві викрили організовану групу, яка керувала мережею з понад 20 нелегальних гральних закладів

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора детективами БЕБ задокументовано та припинено діяльність організованої групи, що створила мережу з більш ніж 20 незаконних гральних закладів у столиці, пише УНН.

Деталі

Проведено понад 20 обшуків у приміщеннях закладів, за місцями проживання організатора і членів групи. Вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Організатору та співучасникам незаконних гральних закладів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна організація та проведення азартних ігор у складі організованої групи). Прокуратурою до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Понад 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up", було перераховано до держбюджету - Офіс Генпрокурора 26.08.25, 15:12 • 3710 переглядiв

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Київ