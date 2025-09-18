У Києві викрили організовану групу, яка керувала мережею з понад 20 нелегальних гральних закладів

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора детективами БЕБ задокументовано та припинено діяльність організованої групи, що створила мережу з більш ніж 20 незаконних гральних закладів у столиці, пише УНН.

Деталі

Проведено понад 20 обшуків у приміщеннях закладів, за місцями проживання організатора і членів групи. Вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Організатору та співучасникам незаконних гральних закладів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна організація та проведення азартних ігор у складі організованої групи). Прокуратурою до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

