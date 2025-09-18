У Києві викрили організовану групу, яка керувала мережею з понад 20 нелегальних гральних закладів
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора та БЕБ припинили діяльність організованої групи, яка керувала мережею з понад 20 незаконних гральних закладів у Києві. Вилучено близько 200 одиниць комп'ютерної техніки та інші докази, організатору та співучасникам повідомлено про підозру.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора детективами БЕБ задокументовано та припинено діяльність організованої групи, що створила мережу з більш ніж 20 незаконних гральних закладів у столиці, пише УНН.
Деталі
Проведено понад 20 обшуків у приміщеннях закладів, за місцями проживання організатора і членів групи. Вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.
Організатору та співучасникам незаконних гральних закладів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна організація та проведення азартних ігор у складі організованої групи). Прокуратурою до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
