В Киеве разоблачили организованную группу, которая руководила сетью из более чем 20 нелегальных игорных заведений

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора детективами БЭБ задокументирована и пресечена деятельность организованной группы, создавшей сеть из более чем 20 незаконных игорных заведений в столице, пишет УНН.

Детали

Проведено более 20 обысков в помещениях заведений, по местам жительства организатора и членов группы. Изъято около 200 единиц компьютерной техники, денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности.

Организатору и соучастникам незаконных игорных заведений сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконная организация и проведение азартных игр в составе организованной группы). Прокуратурой в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

