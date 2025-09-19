У Києві виявили нерозірваний ворожий дрон після нічної атаки рф

У Києві після нічної атаки рф виявили нерозірваний ворожий дрон, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон - написав Ткаченко.

На місці, з його слів, працюють фахівці.

Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу