В Киеве обнаружили неразорванный вражеский дрон после ночной атаки рф
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева обнаружен неразорванный вражеский дрон после ночной атаки. На месте работают специалисты.
В Киеве после ночной атаки рф обнаружили неразорванный вражеский дрон, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
В Шевченковском районе обнаружен неразорванный вражеский дрон
На месте, по его словам, работают специалисты.
