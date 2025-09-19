В Киеве обнаружили неразорванный вражеский дрон после ночной атаки рф

В Киеве после ночной атаки рф обнаружили неразорванный вражеский дрон, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

В Шевченковском районе обнаружен неразорванный вражеский дрон - написал Ткаченко.

На месте, по его словам, работают специалисты.

Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть