18 сентября, 19:49 • 21463 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 43975 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 31534 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 42034 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 56168 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 27261 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 22775 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 39399 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16908 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 57643 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
В Киеве обнаружили неразорванный вражеский дрон после ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В Шевченковском районе Киева обнаружен неразорванный вражеский дрон после ночной атаки. На месте работают специалисты.

В Киеве обнаружили неразорванный вражеский дрон после ночной атаки рф

В Киеве после ночной атаки рф обнаружили неразорванный вражеский дрон, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

В Шевченковском районе обнаружен неразорванный вражеский дрон

- написал Ткаченко.

На месте, по его словам, работают специалисты.

Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть19.09.25, 02:21 • 26342 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Киев